«Как Иисус»: брянских рыбаков не пугает подтаявший лед

Несмотря на дождливую погоду, водоемы в Брянске переполнены любителями зимней рыбалки.

Фото, на котором запечатлено несколько десятков рыбаков среди подтаявшего льда, горожане обсуждают в соцсетях.

«Рыболовы – отдельная каста людей, которым бессмертие дали сами боги. Поэтому им все равно, какой лед», «Сознательный риск своей жизнью, не иначе. А они еще и столпились там. Дело каждого, конечно», «Как Иисус, по воде ходят», «Голод заставил, видно», – пишут брянцы.

Инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Брянской области патрулируют водоемы ежедневно.

«Лед на водоемах – это зона повышенного риска. Ежегодно люди погибают именно из-за несоблюдения правил безопасности при нахождении на льду», – отмечают в МЧС.

Брянцев просят отказаться от выхода на лед, если он имеет молочный или мутный цвет.