«Как Иисус»: брянских рыбаков не пугает подтаявший лед
Несмотря на дождливую погоду, водоемы в Брянске переполнены любителями зимней рыбалки.
Фото, на котором запечатлено несколько десятков рыбаков среди подтаявшего льда, горожане обсуждают в соцсетях.
«Рыболовы – отдельная каста людей, которым бессмертие дали сами боги. Поэтому им все равно, какой лед», «Сознательный риск своей жизнью, не иначе. А они еще и столпились там. Дело каждого, конечно», «Как Иисус, по воде ходят», «Голод заставил, видно», – пишут брянцы.
Инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Брянской области патрулируют водоемы ежедневно.
«Лед на водоемах – это зона повышенного риска. Ежегодно люди погибают именно из-за несоблюдения правил безопасности при нахождении на льду», – отмечают в МЧС.
Брянцев просят отказаться от выхода на лед, если он имеет молочный или мутный цвет.
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