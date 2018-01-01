Брянский журналист «сплясал на похоронах» Коломейцева
Брянский журналист Александр Чернов заявил о том, что предупреждал бизнесмена-«оппозиционера» Александра Коломейцева о «фиаско».
Напомним, на днях Коломейцев, в течение продолжительного времени активно критиковавший брянские власти, а затем «эмигрировавший» в Испанию, сообщил о том, что «наигрался в демократию», и попросил у своих прежних недругов: губернатора Александра Богомаза и депутата облдумы Сергея Антошина – прощения.
Вскоре Александр Чернов (на фото) разразился в соцсетях «разгромной» статьей «Феномен Коломейцева», или Испанские танцы с бубном плута и обманщика».
«Что ж, ничего удивительного: когда заявляемая позиция расходится с внутренними убеждениями и внешними устремлениями, то обычно трудно бывает долго удержаться на плаву. Хоть десять раз на дню мимикрируй и перекрашивайся. Тем паче на волне нагрянувшего «успеха», – пишет Чернов. – А если еще детьми постоянно прикрываешься, пытаешься решать их проблемы в рамках заявленного социального начинания и на этом фоне попутно пытаешься сводить какие-то персональные счеты, мстя за нанесенные старые и новые обиды, то это только ускорит путь к пропасти. Так и случилось».
Он заявил о том, что «фиаско» Коломейцеву «предрек почти сразу – он тогда чуть ли не рассмеялся и по-барски бросил, что «и один справится».
«Ничем не обоснованных обиняков доставалось не только первым лицам региона… но и мне, в общем-то, простому парню. Не угодившему тем, что вовремя раскусил, разобрался и не стал обслуживать его личные «хотелки», – считает Чернов.
«Надеюсь, у Александра Григорьевича, заявившего после закрытия «Вдребезги» о готовности вернуться в Брянск, все будет хорошо. Ну или не так плохо, как это сейчас представляется: бесконечно мутное поведение поможет ему избежать максимальной санкции по вменяемой уголовной статье – 10 лет лишения свободы. И он все же поймет, что это не его друзья предали массово, а он такой. И если ты, проснувшись на шестом десятке (или разбудил кто), начал бурную общественную деятельность в надежде откорректировать в лучшую сторону общественные процессы, то в принципе должен забыть о терновой короне Мессии. Общество принимает результаты, но никогда их не заказывает», – заключил он.
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