В Дятьково отец и сын, заработавшие на продаже оружия, получили сроки

62-летний житель Дятьково и его 35-летний сын предстали перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2016 году пенсионер нашел в лесу винтовку и карабин системы Маузера, пистолет конструкции Токарева и боеприпасы. Находки он принес домой и решил их продать.

Сын нашел покупателя. В мае 2017 года отец и сын за 30 тысяч рублей продали винтовку и боеприпасы, а в июле – карабин и боеприпасы за 35 тысяч рублей.

Пистолет Токарева с боеприпасами они, сообщает прокуратура, добровольно сдали полицейским.

Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Брянской области.

Суд приговорил пенсионера к году и двум месяцам колонии общего режима, его сына к году и одному месяцу – также колонии общего режима.