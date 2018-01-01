В Дятьково отец и сын, заработавшие на продаже оружия, получили сроки
62-летний житель Дятьково и его 35-летний сын предстали перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2016 году пенсионер нашел в лесу винтовку и карабин системы Маузера, пистолет конструкции Токарева и боеприпасы. Находки он принес домой и решил их продать.
Сын нашел покупателя. В мае 2017 года отец и сын за 30 тысяч рублей продали винтовку и боеприпасы, а в июле – карабин и боеприпасы за 35 тысяч рублей.
Пистолет Токарева с боеприпасами они, сообщает прокуратура, добровольно сдали полицейским.
Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Брянской области.
Суд приговорил пенсионера к году и двум месяцам колонии общего режима, его сына к году и одному месяцу – также колонии общего режима.
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