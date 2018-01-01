«Врете»: Олеся Коломейцева вступилась за мужа
Жена «беглого» брянского бизнесмена Александра Коломейцева Олеся Коломейцева вступилась за супруга.
В ответ на материал Александра Чернова «Феномен Коломейцева», или Испанские танцы с бубном плута и обманщика» Олеся Коломейцева (на фото) заявила в соцсетях (орфография и пунктуация автора. – Ред.): «Чернов не знаю Вас лично но много наслышана. не Вам говорить о совести. А то что просили денег у Коломейцева за совместную деятельность хотя бы честно признайтесь. Так даже здесь врете. Вот вся ваша совесть».
Чернов в долгу не остался и сообщил супруге Коломейцева, что та «Пастернака не читала, но осуждает», перепутав ее с одной из дочерей.
«Известный тип поведения. Я ж не строю свое впечатление о вас только по чужим дурацким разговорам и публикациям в СМИ. Если им следовать, то на вашем отце, выходит, клейма негде ставить. Но я слухами и информационной падалью не питаюсь, чего и вам желаю», – сообщил он.
Олеся Коломейцева также рассказала о причинах ухода своего мужа из медиапространства. По ее словам, он «понял, что не за кого» бороться.
«Жаль, что поздно, но лучше поздно, чем никогда», – заключила она, отметив, что «судить все горазды!».
Напомним, сам Коломейцев, «эмигрировавший» в Испанию, заявил о том, что брянский губернатор Александр Богомаз разлучил его с женой и «развод уже назначен». В настоящее время предприниматель удалил из Интернета все ролики программы «Вдребезги», критикующей брянские власти.
Олеся Коломейцева известна своими резкими высказываниями в адрес недоброжелателей, критиковавших ее дочь Александру, участвовавшую в конкурсе «Мисс Брянск – 2017». Она пообещала «любого переехать», кто обидит ее дочь-«звезду».
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