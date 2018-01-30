В Брянской области водитель и пострадавший помирились после ДТП

Водитель и пострадавший в суде помирились после ДТП на брянской трассе.

Как рассказали в Мглинском районном суде, водитель нарушил Правила дорожного движения и попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина – он получил тяжелые травмы. Лечение обошлось в 69 тысяч рублей – деньги выделил Брянский Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

От уголовной ответственности водителя освободил Унечский районный суд, поскольку стороны пришли к примирению.

Однако по гражданскому иску от водителя потребовали компенсировать затраты на лечение пострадавшего. Дело рассматривает Мглинский суд.