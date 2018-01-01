Полиция проведет тактико-строевые занятия в 56-й школе Брянска
31 января в Брянске пройдут тактико-строевые занятия полиции.
Как сообщили в региональном УМВД, занятия будут проходить в средней школе № 56 в Советском районе и на прилегающей территории.
Они начнутся в 14.00.
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