Судимый брянец убил друга за обвинения в работе на администрацию ИК

Судимый 30-летний житель Брянска убил товарища, обвинившего его в сотрудничестве с администрацией исправительной колонии.

Напомним, убийство было совершено вечером 20 ноября прошлого года в квартире дома по улице Медведева.

Брянец выпивал вместе с 44-летним другом. В ходе ссоры он нанес ему множественные удары ножом.

Следователям он пояснил, что убитый сам спровоцировал конфликт: он оскорблял его и попрекал сотрудничеством с администрацией исправительного учреждения, откуда подозреваемый освободился в мае 2017 года.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, расследование уголовного дела завершено. Рецидив преступления и совершение его в состоянии опьянения суд может расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.