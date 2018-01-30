Судимый брянец убил друга за обвинения в работе на администрацию ИК
Судимый 30-летний житель Брянска убил товарища, обвинившего его в сотрудничестве с администрацией исправительной колонии.
Напомним, убийство было совершено вечером 20 ноября прошлого года в квартире дома по улице Медведева.
Брянец выпивал вместе с 44-летним другом. В ходе ссоры он нанес ему множественные удары ножом.
Следователям он пояснил, что убитый сам спровоцировал конфликт: он оскорблял его и попрекал сотрудничеством с администрацией исправительного учреждения, откуда подозреваемый освободился в мае 2017 года.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, расследование уголовного дела завершено. Рецидив преступления и совершение его в состоянии опьянения суд может расценить как обстоятельства, отягчающие ответственность.
Новости регионов
|« Февраль 2018 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.