Житель Брянска получил полтора года за фальшивые деньги
Житель Брянска, расплачивавшийся в супермаркетах поддельными деньгами, оправится в колонию.
Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Володарский районный суд.
Как сообщили в суде, в июне 2017 года брянец приобрел три фальшивые банкноты достоинством 5 тысяч рублей, которые хранил в своем «ВАЗ-2109».
9 июня он расплатился подделками в «Магните» и «Свенской ярмарке» в Володарском районе, «потратив» на покупки 120 и 200 рублей и заработав 4880 и 4800 рублей соответственно.
10 июня он попытался вручить кассиру «Калиты» в Володарском районе третью купюру, но та засомневалась в ее подлинности. Забрав «деньги», покупатель скрылся.
Суд приговорил брянца к полутора годам исправительной колонии общего режима.
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