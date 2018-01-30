Житель Брянска получил полтора года за фальшивые деньги

Житель Брянска, расплачивавшийся в супермаркетах поддельными деньгами, оправится в колонию.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Володарский районный суд.

Как сообщили в суде, в июне 2017 года брянец приобрел три фальшивые банкноты достоинством 5 тысяч рублей, которые хранил в своем «ВАЗ-2109».

9 июня он расплатился подделками в «Магните» и «Свенской ярмарке» в Володарском районе, «потратив» на покупки 120 и 200 рублей и заработав 4880 и 4800 рублей соответственно.

10 июня он попытался вручить кассиру «Калиты» в Володарском районе третью купюру, но та засомневалась в ее подлинности. Забрав «деньги», покупатель скрылся.

Суд приговорил брянца к полутора годам исправительной колонии общего режима.