Поиск по сайту

В Брянске проведут День открытых дверей для семей с детьми

Опубликовано Вчера, 17:00

В Фокинском районе Брянска пройдет День открытых дверей для семей, имеющих детей.

Как сообщили в районной администрации, цель акции – информирование семей с детьми о мерах социальной поддержки.

День открытых дверей состоится 2 февраля с 9.00 до 17.00 в Отделе социальной защиты населения Фокинского района по улице Котовского, 1.

 1110
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В День открытых дверей в Брянском онкодиспансере выявили пять случаев рака
  • ЗАГСы Брянска приглашают на День открытых дверей
  • 2 сентября пройдёт день открытых дверей для полицейских детей
  • День открытых дверей в колледже изобразительного искусства
  • 5 февраля - День открытых дверей в БГУ
    •
    Новости регионов
    Авиационную бомбу времен войны нашли на Краснинском шоссе в Смоленске
    17:19:38 31-01-2018
    Бомба ФАБ-50 была обнаружена во время земляных работ на строительной площадке по улице Краснинское шоссе в областном центре 31 января, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    Погорельцам из Вязьмы нужна помощь
    17:06:24 31-01-2018
    Жилой дом сгорел в деревне Черемушки Вяземского района вечером 28 января 2018 года; хозяевам, оставшимся без крова, нужна помощь, об этом сообщила группа «Подслушано. Вязьма» в соцсети.
    День снега отметили в Промышленном районе Смоленска
    16:33:07 31-01-2018
    Международный день зимних видов спорта или Всемирный день снега отметили смоленские школьники 31 января  на свежем воздухе в Промышленном районе, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    Кража в смоленском магазине: подозреваемого задержали
    15:17:32 31-01-2018
    Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в хищении спиртной продукции из магазина в Заднепровском районе областного центра, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    В Смоленске водитель грузовика разбросал на дороге огромные трубы
    14:45:58 31-01-2018
    Длинные трубы вылетели из грузовика, ехавшего по улице Свердлова в областном центре 31 января, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Жители домов на улице Свердлова в Смоленске остались без воды
    14:17:03 31-01-2018
    Сотрудники смоленского «Горводоканала» 31 января проводят аварийные работы на участке водопроводной сети в областном центре, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    Февраль начнется в Брянской области со снега и гололеда
    Вчера, 18:20
    Брянских чиновников оштрафовали на 20 тысяч за конкурс по маршруту № 211
    Вчера, 17:40
    Брянцев просят жаловаться на неадекватных водителей
    Вчера, 17:00
    В Брянске проведут День открытых дверей для семей с детьми
    Вчера, 16:20
    Жители Брянска могут отслеживать движение троллейбусов, но не всех
    Вчера, 15:40
    Житель Брянска получил полтора года за фальшивые деньги
    Вчера, 15:00
    Судимый брянец убил друга за обвинения в работе на администрацию ИК
    Вчера, 14:20
    В Брянской области водитель и пострадавший помирились после ДТП
    Вчера, 13:40
    Елена Лайкова из Клинцовского района первой получила 9677 рублей из маткапитала
    Вчера, 13:00
    Полиция проведет тактико-строевые занятия в 56-й школе Брянска
    Вчера, 12:30
    В Брянске работница детсада украла у ребенка золотую цепочку
    Вчера, 12:00
    Брянский главный федеральный инспектор отчитался о реализации инициатив Путина
    Вчера, 11:30
    Renault Logan вылетел в кювет на трассе Брянск – Новозыбков
    Вчера, 11:00
    «Врете»: Олеся Коломейцева вступилась за мужа
    Вчера, 10:30
    Лишенный прав брянец ездил с распечатанным на принтере удостоверением
    Вчера, 10:00
    В Дятьково отец и сын, заработавшие на продаже оружия, получили сроки
    Вчера, 09:30
    Из-за снега на крышах брянцы боятся ходить по проспекту Станке Димитрова (ФОТО)
    Вчера, 09:00
    Брянскому педофилу запретили работать с детьми
    Вчера, 08:30
    Брянский журналист «сплясал на похоронах» Коломейцева
    Вчера, 08:00
    С жителя Сельцо требуют компенсацию за разбитые дороги Башкортостана
    30-01-2018, 19:00
    20-летний брянец украл 2,5 километра кабеля
    30-01-2018, 18:20
    Жителям улицы Флотской в Брянске пообещали детсад
    30-01-2018, 17:40
    В Брянске водитель налетел на огромную доску с гвоздями (ФОТО)
    30-01-2018, 17:00
    «Как Иисус»: брянских рыбаков не пугает подтаявший лед
    30-01-2018, 16:20
    Брянскую область назвали примером для всей России
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:10
    «МегаФон» запустил новое комплексное предложение для брянского бизнеса
    Вчера, 14:02
    Из девяностых в тридцатые: У предпринимателей всё больше возможностей для развития
    30-01-2018, 16:19
    Виктор Кидяев приехал в Брянск на форум местного самоуправления.
    30-01-2018, 16:10
    Долги муниципальных образований Брянщины закрыты, производство развивается, зарплаты растут
    30-01-2018, 14:07
    Тракторист «Мираторга» получил уголовное наказание за кражу солярки
    Актуальные темы
    Деловые новости Новости компаний
    ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» прием по субботам
    Общество О главном
    «Женщины курили»: пациентка рассказала о смертях в Брянском перинатальном центре
    Происшествия О главном
    Под Унечей женщина на «Приоре» вылетела на «встречку»: двое погибли
    Политика О главном
    Коломейцев: «Володин дал Богомазу добро на мой арест»
    Новости Общество
    «Врете»: Олеся Коломейцева вступилась за мужа
    Новости партнёров
    Опора России
    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.

    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.

    Ростелеком новости
    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи

    «Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

    МРСК новости
    Брянскэнерго перевыполнило плановые показатели ремонтной программы 2017 года
    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2017 год.
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 29 января в связи с ремонтом пути

    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 29 января в связи с ремонтом пути29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.