Февраль начнется в Брянской области со снега и гололеда

1 февраля в Брянской области ожидается мокрый снег и гололед.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью без осадков. Днем местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем южный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -13…-8 ºC, в низких местах до -16 ºC, днем потеплеет до -5…0 ºC.