В брянской «Родине» снова показывают кино

В брянском кинотеатре «Родина» вновь можно посмотреть кино.

Правда, не в Брянске, а в Трубчевске. Здесь в долгое время пустовавшем кинотеатре «Родина» (на фото) создали досуговый центр.

Сейчас ведется ремонт второго этажа, где планируют открыть детский аттракцион и тир.

В зале показывают кинофильмы, однако существующее оборудование не позволяет демонстрировать новинки.

Местные власти рассчитывают войти в федеральную программу «Создание современных кинозалов в малых городах России» и получить грант на развитие кинотеатра.

Напомним, в здании бывшего кинотеатра «Родина» в Брянске, который впоследствии превратился в ТРЦ, также планировали открытие кинотеатра с несколькими залами и фудкортом.