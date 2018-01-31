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В брянской «Родине» снова показывают кино

Опубликовано Сегодня, 09:20

В брянском кинотеатре «Родина» вновь можно посмотреть кино.

Правда, не в Брянске, а в Трубчевске. Здесь в долгое время пустовавшем кинотеатре «Родина» (на фото) создали досуговый центр.

Сейчас ведется ремонт второго этажа, где планируют открыть детский аттракцион и тир.

В зале показывают кинофильмы, однако существующее оборудование не позволяет демонстрировать новинки.

Местные власти рассчитывают войти в федеральную программу «Создание современных кинозалов в малых городах России» и получить грант на развитие кинотеатра.

Напомним, в здании бывшего кинотеатра «Родина» в Брянске, который впоследствии превратился в ТРЦ, также планировали открытие кинотеатра с несколькими залами и фудкортом.

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