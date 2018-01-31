В брянской «Родине» снова показывают кино
В брянском кинотеатре «Родина» вновь можно посмотреть кино.
Правда, не в Брянске, а в Трубчевске. Здесь в долгое время пустовавшем кинотеатре «Родина» (на фото) создали досуговый центр.
Сейчас ведется ремонт второго этажа, где планируют открыть детский аттракцион и тир.
В зале показывают кинофильмы, однако существующее оборудование не позволяет демонстрировать новинки.
Местные власти рассчитывают войти в федеральную программу «Создание современных кинозалов в малых городах России» и получить грант на развитие кинотеатра.
Напомним, в здании бывшего кинотеатра «Родина» в Брянске, который впоследствии превратился в ТРЦ, также планировали открытие кинотеатра с несколькими залами и фудкортом.
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