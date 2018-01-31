В центре Брянска появился устрашающий конь в пальто
Конь в пальто украсил центр Брянска.
Фото устрашающей фигуры озадаченные горожане обсуждают в соцсетях. Брутальный конь в пальто, а также брюках, рубашке, галстуке, туфлях, с бейджем и зонтом украшает площадку перед City Holl на улице Фокина, где теперь размещается букмекерская контора, которую конь и призван прославлять.
Фигура уже обрела как поклонников, так и критиков среди горожан. «Наш конь круче, чем в Сочи», – радуются первые. «Такого ночью увидишь – обос…ся со страха», – утверждают их оппоненты.
Многие убеждены, что элегантный наряд коня может приглянуться кому-то из горожан. «Через три дня разденут», – предрекают они.
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