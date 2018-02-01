Брянские заключенные делают мебель для школ и детсадов

Производство налажено в исправительной колонии № 2 в Брянске.

Участок по изготовлению корпусной мебели ИК-2 в Брянске производит мебель для школ и детских садов.

«В прошлом году по результатам проведенной встречи с руководством департамента образования и науки Брянской области была определена потребность в школьной мебели, необходимой для переоборудования учебных классов, а также потребность в мебели для других потенциальных заказчиков», – сообщил начальник отдела по организации трудовой занятости осужденных УФСИН России по Брянской области Сергей Захаров.

После изучения рынка в УФСИН приняли решение об организации участка по производству корпусной мебели из ламинированной ДСП на базе исправительной колонии № 2. На участке провели строительно-монтажные работы, приобретены форматно-раскроечный, кромко-облицовочный и сверлильно-присадочные станки. Затраты на реконструкцию и переоснащение участка превысили 2 миллиона рублей.

В ИК-2 готовы выпускать качественную продукцию с учетом современных требований. Утверждена нормативно-техническая документация для изготовления более 40 видов мебели, получены разрешительные документы для производства ученической мебели. Контроль качества ведется на всех этапах производства.

На участке по производству корпусной мебели задействованы 17 осужденных.



