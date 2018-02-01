9 февраля в Брянске пройдет День православного донора.

Акцию проводит Брянская епархия по благословению митрополита Брянского и Севского Александра.

Она будет проходить с 8.45 до 12.30 у Брянского кафедрального собора, где развернут передвижную станцию переливания крови.

Брянская епархия приглашает всех желающих присоединиться к акции. При себе необходимо иметь паспорт.