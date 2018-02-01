9 членов наркобанды, сколоченной брянским заключенным, получили от 7 до 16 лет

Двое жителей Брянска и семеро жителей Дятьковского района в течение года торговали наркотиками.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, житель Дятьковского района, отбывая наказание в местах лишения свободы, создал организованную преступную группу наркоторговцев.

С помощью мобильной связи он нашел поставщиков в Московской области, организовал доставку и расфасовку наркотиков и подготовку тайников.

По сотовой связи он сообщал членам группы о местах закладок. После получения оплаты те забирали наркотики и сбывали их покупателям.

Банда действовала с апреля 2011 года по май 2012 года. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более килограмма наркотических средств.

Приговор по делу вынес Дятьковский городской суд. Брянский областной суд оставил его в силе.

Наркодельцы получили от 7 до 16 лет заключения со штрафами в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.