В Брянске появится экскурсионный маршрут «Архитектурный авангард»
В Брянске разработали новый экскурсионный маршрут «Брянский архитектурный авангард».
Как сообщили в областной библиотеке имени Тютчева, Брянское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры приступило к реализации проекта «Сохраним вместе».
В рамках проекта разрабатываются новые экскурсионные маршруты по Брянску. Во время небольших – не более часа – пешеходных прогулок жители и гости города смогут открыть для себя новые страницы истории архитектуры.
Первый такой маршрут под названием «Брянский архитектурный авангард», разработанный профессором БГИТУ Евгенией Ильченко, презентуют 10 февраля в тютчевской библиотеке. Начало в 12.00.
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