Жильцов пятиэтажки в Брянске затапливает фекалиями соседей

Брянское отделение «Справедливой России» объявило войну «коричневой проблеме».

Так брянские справедливороссы назвали проблемы с канализацией в доме № 59 по проспекту Ленина в Советском районе.

По данным отделения «СР», «на протяжении длительного времени жилые помещения на первом этаже дома затапливает продуктами жизнедеятельности жителей сверху». Якобы «виной всему изношенные коммуникации водоотведения, которые создают пробку в стоке, вследствие чего из туалетной и ванной комнат с занятной периодичностью бьют коричневые фонтаны», а коммунальщики «кроме как прислать аварийную службу для успокоения бушующего фонтана ничем помочь не могут».

«Нам прислали фото данного зрелища. Настоящая экзотика. А представьте, людям это убирать, потом выветривать запах и потом снова убирать, так как этот порочный круговорот фекалий в квартире управляющая организация остановить не желает. Возможно, просто развлекаются, издеваясь над жителями», – заявил руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Брянской области Евгений Зорин.

Дом обслуживает «УК Жилкомсервис – ЖЭУ № 2». Центр защиты прав граждан направил обращения в контролирующие органы, решается вопрос о взыскании с управляющей организации компенсации.

«Предполагается направить досудебную претензию в управляющую организацию «УК Жилкомсервис – ЖЭУ № 2» на соответствующей бумаге коричневатого цвета», – также сообщил Зорин.