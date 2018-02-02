Брянские торговцы отпугивают туристов ценами на магниты

Жителя Брянска Николая возмутили цены на магниты с символикой города.

«В январе в гости ко мне приехали друзья из Красноярска. Показав им достопримечательности в Брянске и окрестностях, решил собрать с собой местные сувениры. И первое, что неприятно удивило, – цены на магниты, – рассказал Николай. – К примеру, в «Союзпечати» цена на маленький пластиковый магнит с дизайном а-ля «школьник освоил «Фотошоп» начинается от 120 рублей. А друзей-то пятеро! Самые дешевые, но невзрачные удалось найти в ЦУМе: от 60 рублей, но если чуть-чуть «поприличней» – уже 200!».

По словам Николая, даже «в курортных городах в разгар сезона торговцы уступают в жадности брянским». «Какое впечатление сложится о Брянске при таких ценах и непонятном качестве?» – возмущается он.

Напомним, по итогам 2017 года Брянск включили в первую десятку рейтинга туристических городов Центрального федерального округа.