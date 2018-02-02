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Путин наградил брянского строителя орденом Почета

Опубликовано Сегодня, 10:30

Генеральный директор брянского АО «Стройсервис» Алексей Кузнецов получил государственную награду.

Соответствующий указ 1 февраля подписал президент Владимир Путин. Согласно ему, Алексей Кузнецов награжден орденом Почета.

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