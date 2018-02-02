Путин наградил брянского строителя орденом Почета

Два трамвая столкнулись на проспекте Гагарина в областном центре 6 февраля, об этом сообщили в группе «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Пожар в однокомнатной квартире, расположенной в двухэтажном жилом доме на улице Строителей в Сафоновое, случился в одиннадцатом часу дня 5 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Смоленский космонавт Александр Мисуркин принял участие в турнире по бадминтону на Международной космической станции, об этом сообщила группа Роскосмос в соцсети Фейсбук.

Более 1800 электронных больничных выдали 27 медицинских организаций Смоленской области, все эти документы готовы принять около тысячи смоленских организаций, об этом сообщили в смоленском филиале Фонда соцстраха РФ.

Суд грозит смоленскому пенсионеру за то, что он украл мобильный телефон у подростка, об этом сообщили в областном управлении МВД.

Ученики пяти смоленских школ отправились в вынужденные каникулы в связи с распространением простудных заболеванием и увеличением числа заболевших.

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Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Брянском регионе МЖД в феврале Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.