Новость о строительстве храма придала жителям брянской деревни «позитивный настрой»
Жители деревни Песочня Карачевского района с энтузиазмом восприняли новость о строительстве храма.
Как сообщили в департаменте внутренней политики Брянской области, в 2018 году в Песочне отремонтируют дороги по улицам Капитана Приходько и Сельской и крышу местного Дома культуры.
Кроме того, Брянская епархия одобрила возведение в деревне храма. «Эта благая весть придала жителям поселения позитивный настрой», – сообщает департамент внутренней политики.
Глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая называет Песочню «образцовым сельским населенным пунктом».
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