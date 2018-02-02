Новость о строительстве храма придала жителям брянской деревни «позитивный настрой»

Жители деревни Песочня Карачевского района с энтузиазмом восприняли новость о строительстве храма.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Брянской области, в 2018 году в Песочне отремонтируют дороги по улицам Капитана Приходько и Сельской и крышу местного Дома культуры.

Кроме того, Брянская епархия одобрила возведение в деревне храма. «Эта благая весть придала жителям поселения позитивный настрой», – сообщает департамент внутренней политики.

Глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая называет Песочню «образцовым сельским населенным пунктом».