20 дубов, спиленных в Навлинском районе, оценили в 2,8 миллиона рублей
Жителя Навлинского района судят за незаконную рубку лесных насаждений и сбыт древесины в особо крупном размере
Как сообщили в районном суде, мужчина незаконно срубил 20 дубов общим объемом 70,2 кубометра. Размер ущерба, причиненного Навлинскому лесничеству, оценивается в 2,8 миллиона рублей.
Также житель района перевозил в целях сбыта незаконно заготовленную древесину дуба объемом не менее 42,4 кубометра на 1,7 миллиона рублей.
Рассмотрение уголовного дела назначено на 8 февраля.
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