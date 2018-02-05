20 дубов, спиленных в Навлинском районе, оценили в 2,8 миллиона рублей

Суд грозит смоленскому пенсионеру за то, что он украл мобильный телефон у подростка, об этом сообщили в областном управлении МВД.

Ученики пяти смоленских школ отправились в вынужденные каникулы в связи с распространением простудных заболеванием и увеличением числа заболевших.

Пешеход получил травмы, попав под колеса иномарки Mercedes в областном центре 6 февраля, об этом сообщил сайт «Рабочий путь».

Жители Смоленска внесли в «черный» список владельца автомобиля, который решил справить нужду прямо на автомойке, об этом 6 февраля сообщила одноименная группа в соцсети.

25-летний и 21-летний парни из Москвы решили заработать денег нечестным путем и прибыли в Вяземский район Смоленской области, чтобы сделать несколько «закладок» с наркотиками; молодые люди уже задержаны, и им грозит срок.

Ранее судимый житель Смоленска, 34-летний молодой человек, решил вспомнить уголовное прошлое: сперва похитил из чужого дома имущество, а потом поджег жилище, едва не погубив хозяйку, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Также житель района перевозил в целях сбыта незаконно заготовленную древесину дуба объемом не менее 42,4 кубометра на 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили в районном суде, мужчина незаконно срубил 20 дубов общим объемом 70,2 кубометра. Размер ущерба, причиненного Навлинскому лесничеству, оценивается в 2,8 миллиона рублей.

Жителя Навлинского района судят за незаконную рубку лесных насаждений и сбыт древесины в особо крупном размере

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