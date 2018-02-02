Дочь «беглого» брянского бизнесмена Коломейцева ответила завистникам

Своим завистникам «Кристи» Коломейцева посоветовала «мотивироваться, а не ходить злорадствовать с угла в угол».

Дочь «опального» брянского бизнесмена Александра Коломейцева Кристина обратилась к «врагам, недоброжелателям, завистникам».

«Эта очень актуальная тема для всех из нас и поступают вопросы «Как с ними бороться? Поступать?» – сообщила Кристина на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Ред.).

По признанию Кристины, «людей с неопределенными жизненными позициями, целями, у которых нет счастливых семей» ей «жалко».

«Я всегда говорю о таких людях 😂😂😂👉вот если бы всю эту мощь злости и ненависти направить в нужное русло 😂😂😂например ☑️сделать из себя конфетку 😌😌😌, – также сообщила она. – Знаете как бы это быстро у вас получилось 😂😂😂пока вы сходите сума смотрите фотографии красивых успешных людей и комментируете какие они ужасные 😅😅😅😅».

Напомним, ранее жена Коломейцева Олеся назвала брянского журналиста Александра Чернова лгуном.