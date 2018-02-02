Дочь «беглого» брянского бизнесмена Коломейцева ответила завистникам
Своим завистникам «Кристи» Коломейцева посоветовала «мотивироваться, а не ходить злорадствовать с угла в угол».
Дочь «опального» брянского бизнесмена Александра Коломейцева Кристина обратилась к «врагам, недоброжелателям, завистникам».
«Эта очень актуальная тема для всех из нас и поступают вопросы «Как с ними бороться? Поступать?» – сообщила Кристина на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Ред.).
По признанию Кристины, «людей с неопределенными жизненными позициями, целями, у которых нет счастливых семей» ей «жалко».
«Я всегда говорю о таких людях 😂😂😂👉вот если бы всю эту мощь злости и ненависти направить в нужное русло 😂😂😂например ☑️сделать из себя конфетку 😌😌😌, – также сообщила она. – Знаете как бы это быстро у вас получилось 😂😂😂пока вы сходите сума смотрите фотографии красивых успешных людей и комментируете какие они ужасные 😅😅😅😅».
Напомним, ранее жена Коломейцева Олеся назвала брянского журналиста Александра Чернова лгуном.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» поступила благодарственное письмо от директора Суражского дома-интерната для престарелых и инвалидов Федора Коноплина. Руководитель социального учреждения благодарит сотрудников предприятия за оперативное восстановление энергоснабжения дома-интерната, нарушенного вчерашним циклоном.
Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.