Брянских школьников попросили не материться

Ученикам школы № 3 в Сельцо рассказали о вреде сквернословия.

В преддверии Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой, который отмечался 3 февраля, в школе по приглашению администрации побывали помощники благочинного Брянского районного округа по миссионерской работе Наталья Кулагина и по работе с молодежью Екатерина Симукова.

Они провели с учениками 7-х, 8-х и 9-х классов беседу о вреде и грехе мата, сообщает Брянская епархия.

Детям показали несколько фильмов о происхождении мата и его влиянии на человека и его окружающих. Также школьникам раздали памятки с информацией о вреде сквернословия.

«Ученикам понравилось это мероприятие, они приняли в нем активное участие», – отметили в Брянской епархии.