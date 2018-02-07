В Круглом сквере Брянска строят снежную горку

Снежную трехметровую горку начали строить в Круглом сквере Брянска днем 8 декабря.

Для строительства в парк завезли болеее 20 грузовых машин снега. Рабочие формируют пологий склон, который будет безопасен для детворы.

Несколько лет назад в сквере уже строили снежную горку, которая пользовалась большой популярностью у брянцев. Но в последующие годы погода не позволяла вновь порадовать мальчишек и девчонок зимним развлечением.

Желающих покататься на горке ждут в парке уже в эти выходные.