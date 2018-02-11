В Брянской области проверят цены на лекарства в аптеках
Жители Унечского района пожаловались на высокие цены в аптеках во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, по итогам встречи глава региона поручил создать в области комиссию, которая установит из чего в аптеках складывается стоимость медицинских препаратов и соответствует ли она действительной.
Результаты данной работы комиссия озвучит по итогам проведенных проверок.
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