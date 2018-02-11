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В Брянской области проверят цены на лекарства в аптеках

Опубликовано Вчера, 15:50

Жители Унечского района пожаловались на высокие цены в аптеках во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, по итогам встречи глава региона  поручил создать в области комиссию, которая установит из чего в аптеках складывается стоимость медицинских препаратов и соответствует ли она действительной.

Результаты данной работы комиссия озвучит по итогам проведенных проверок.

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