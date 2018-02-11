В Брянской области проверят цены на лекарства в аптеках

Смоленский суд признал мастера деревообрабатывающего цеха коммерческого предприятия, расположенного в Вязьме, виновным в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Смоленская полиця задержала местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Ребенок прыгнул с крыши детского садика №15 в районе Пионерный в Ярцеве, об этом сообщила группа «Подслушано в Ярцеве» в соцсети в «ВКонтакте».

Жители Ярцева 1992 и 1994 годов рождения, решив заработать денег нечестным путем, «обчистили» автоприцеп, принадлежащий частному предпринимателю; сейчас молодые люди задержаны, и им грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Вяземские правоохранители задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже железнодорожного имущества, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Трамвай и иномарка Skoda встретились на улице Рыленкова в областном центре 12 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, по итогам встречи глава региона поручил создать в области комиссию, которая установит из чего в аптеках складывается стоимость медицинских препаратов и соответствует ли она действительной.

Жители Унечского района пожаловались на высокие цены в аптеках во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

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