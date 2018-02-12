В Фокинском районе Брянска сводному брату и сестре дали по квартире

Прокуратура через суд добилась вынесения решений об обязании Брянской городской администрации предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуру Фокинского района за защитой жилищных прав обратились сироты – сводные брат и сестра, 24-х и 28 лет.

Заявители имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их мать умерла в 2001 году, а отцов лишили родительских прав.

Несмотря на то, что еще в ноябре 2012 года их включили в список лиц, которые нуждаются в жилых помещениях, квартирами они не обеспечены.

Сейчас благодаря действиям прокуратуры их жилищные права восстановили.

«Брат и сестра получили квартиры площадью 34,4 кв.м. и 39 кв.м. соответственно», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.