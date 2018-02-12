В Унече местной жительнице с ограниченными возможностями отказали в оборудовании пандуса в доме

Прокуратура Унечского района выступила на защиту прав местной жительницы – инвалида первой группы, которой было отказано в оборудовании пандуса в многоквартирном доме, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина с ограниченными возможностями, которая передвигается лишь с помощью коляски, обратилась с заявлением в прокуратуру о том, что ей отказано в установке пандуса в многоквартирном доме, в конце июня 2017 года. Прокурор района Геннадий Старченко сразу же выехал домой к заявительнице. Во время разговора она предъявила документ-ответ на заявление из управляющей кампании о том, что проделать такие работы якобы невозможно.

В связи с этим была проведена прокурорская проверка, которая выявила нарушения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и закона Брянской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Брянской области».

После этого прокурор внес представление главе районной администрации. Однако и эта мера реагирования не привела к желаемому результату. Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением обязать администрацию Унечского района принять меры по обеспечению беспрепятственного доступа в жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида.

«Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда находится на личном контроле прокурора района», - сообщили в пресс-службе ведомства.