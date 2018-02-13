Под суд пойдет 26-летний житель Стародубского района за отказ от службы Родине

Брянский следком завел уголовное дело на 26-летнего жителя Стародубского района за уклонение от призыва на военную службу, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый в октябре 2017 года получил повестку о том, что необходимо явиться в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Но, не имея желания служить в армии, он не явился в установленный срок к месту сбора. Законных оснований для освобождения либо предоставления отсрочки от призыва на военную службу у парня не было.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе следкома.