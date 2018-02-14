В Брянске наградили лауреатов фестиваля солдатской песни

Итоги областного фестиваля солдатской песни «Солдаты России!» подвели в Брянске в губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

Конкурс был приурочен к 75-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Награждение лауреатов совместили с Гала-концертом, состоявшимся в четверг, 15 февраля.

«Я преклоняюсь перед матерями, чьи дети отдали свою жизнь, защищая нашу Родину, - отметил, обращаясь к присутствующим от лица губернатора Брянской области Александра Богомаза, его заместитель Николай Щеглов. - Их подвиг для молодежи — это пример самопожертвования и служения Отечеству! Поздравляю всех лауреатов и дипломантов с победой!»