В Климовский район прибыли на работу 18 молодых врачей
18 молодых врачей прибыли на работу в Климовский район Брянской области за последние три года.
12 из них уже получили жилье. По программе «Кадровая политика в здравоохранении» в вузах получают медицинское образование еще восемь молодых специалистов, которые должны, завершив обучение, приехать работать на село в медучреждения Климовской ЦРБ.
Всего в Климовском районе 520 работников, из них 70 – это врачи, а 292 - средний и младший медицинский персонал. В районе 86 коек круглосуточного стационара и 35 – дневного.
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