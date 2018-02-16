В Климовский район прибыли на работу 18 молодых врачей

18 молодых врачей прибыли на работу в Климовский район Брянской области за последние три года.

12 из них уже получили жилье. По программе «Кадровая политика в здравоохранении» в вузах получают медицинское образование еще восемь молодых специалистов, которые должны, завершив обучение, приехать работать на село в медучреждения Климовской ЦРБ.

Всего в Климовском районе 520 работников, из них 70 – это врачи, а 292 - средний и младший медицинский персонал. В районе 86 коек круглосуточного стационара и 35 – дневного.