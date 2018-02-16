Брянцы обсуждают «голого» американца

Sean Baulch из американского Далласа, штат Техас, вновь стал героем брянских соцсетей.

Предпочитающего зимой носить шорты и футболку техасца сфотографировал брянец Данил Максимцев. «Весна уже близко», – подписал он снимок.

Интернет-пользователи «по традиции» соревнуются в остроумии. «Весеннее обострение», «Напился незамерзайки, наверное», «В психбольнице была амнистия», – пишут они.

Сам Sean Baulch также присоединился к обсуждению его персоны. «Это Я в фото», – сообщил он. Ранее он уже объяснял, что ему «не холодно в таком погода». Брянский климат Sean Baulch считает «прекрасным».