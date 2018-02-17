Пациенты жалуются на неприступную поликлинику в Брянске
Брянцы пожаловались на нововведения в городской поликлинике № 1, «благодаря» которым они не могут попасть к врачам.
«Все было хорошо, думали: ну вот, к врачам можно записаться и через Интернет, и по телефону (в день приема), и по предварительной записи (по телефону). – рассказал один из посетителей сайта департамента здравоохранения Брянской области. – И вот в ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1» талоны через Интернет стали выкладывать на месяц вперед. Стало просто невозможно взять талоны к узким специалистам и отследить талоны, от которых отказываются, предварительная запись теперь только через регистратуру (нужно приехать и записаться, а как это сделать, когда ты ходишь не очень, так сказать?), по телефону в день приема записаться – практически невозможно, а по очереди – так там очередь занимают в регистратуру с 5.00 утра».
Автор жалобы также отмечает, что «в поликлинику ходят часто люди с хроническими заболеваниями, а не здоровые – а как в нее попасть?», и просит руководство «принять меры и вернуть нормальную работу поликлиники!».
Пока комментариев от представителей 1-й поликлиники не поступало.
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