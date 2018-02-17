В Брянске к парикмахерской пристроят пандус по решению суда
Суд обязал руководство парикмахерской в Брянске установить пандус для инвалидов.
Недоступная для маломобильных групп населения парикмахерская «Сакура» находится по улице Профсоюзов в Володарском районе.
В защиту интересов инвалидов выступила районная прокуратура. Суд обязал ЗАО «Спутник» оборудовать вход в парикмахерскую пандусом в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.