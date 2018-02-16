Поиск по сайту

России нужна «информационная гигиена»

Опубликовано 16-02-2018, 22:42

Ежедневно наш мозг анализирует тысячи сообщений. Их основной источник – средства массовой информации. Что же мы видим в ленте новостей, ненадолго заглянув в Интернет? Кто-то кого-то убил, зарезал, что-то украл, попал в смертельное ДТП… А теперь посмотрим программу телепередач какого-нибудь канала. Да после такого шквала криминальной хроники страшно выходить на улицы российских городов!

Мы постоянно ощущаем на себе бремя негативных новостей – даже если не всегда осознаём это. Думаете, они случайно попадаются нам на глаза в таком количестве? Как бы не так! Негатив привлекает больше внимания, а значит служит «золотой жилой» для рейтингов СМИ. Этим активно пользуются телеканалы, радио, сайты, газеты и социальные сети. И всё ради одной цели – завлечь рекламодателей количеством просмотров и увеличить доход.

Между тем, испорченные нервы – это верный путь к любым болезням. В том числе – социальным.

Разговор об этом наконец-то зашёл в Государственной Думе. Депутаты фракции ЛДПР убеждены, что государство не может оставаться в стороне и должно помочь ограничить поток негативных новостей. В партии уточняют: речь не о цензуре, а об ответственности. Хороших событий в нашей стране хватает, вот только для того, чтобы привлечь к ним внимание, требуется изрядное журналистское мастерство. А многие не привыкли «напрягаться»…

- Нужно мобилизовать средства массовой информации – особенно телевидение – на борьбу за то, чтобы у граждан было хорошее настроение. Чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы они влюблялись и создавали многодетные семьи, чтобы не боялись старости и болезней, чтобы смело сражались за свои права с бюрократами, - заявил председатель фракции Владимир Жириновский, поясняя суть готовящейся законодательной инициативы партии.

По мнению политика, в эфире должно присутствовать не более 10% новостей негативного содержания. Сейчас либерал-демократы разрабатывает конкретные инструменты, которые помогут вернуть в СМИ позитив.

В пример Владимир Жириновский приводит советский период. Тогда у граждан великой страны были светлые идеалы и неподдельная гордость за свои достижения. В Союзе существовало социалистическое соревнование, здоровое соперничество, тем не менее, людей объединяло общее видение лучшего будущего.

- Возьмите лексику советского периода – изобрели, добились, перевыполнили, обеспечили, победили! Сегодня у нас – украли, проиграли, убили, изнасиловали, обокрали, взорвали, ЧП, сгорели, подрались! Ну что это? Две страны, что ли, получается? Так нельзя! - говорит Жириновский.

Россиянам действительно не хватает хороших новостей – соглашаются учёные. С 2013 по 2017 год аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» изучили, насколько счастливы жители 155 стран. В так называемом «Рейтинге счастья» Россия заняла всего лишь 49 место. Примечательно, что нас обогнали такие страны как Узбекистан (47 место), Никарагуа (43 место) и Уругвай (28 место). Что ж, пришло время задуматься не только о темпах роста ВВП, но и о душевном здоровье нации.

 990
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • С «Ростелекомом» ребенок под контролем
  • Количеством и качеством «Брянские Кабельные Сети» планируют продолжить расширение телекоммуникационной сети в 2016 году.
  • Брянский губернатор призвал СМИ «писать объективно»
  • В Брянске с третьего этажа выпал полицейский-наркоман из Москвы
  • Более миллиона клиентов Среднерусского банка активно пользуются интернет-банкингом «Сбербанк Онл@йн»
    •
    Новости регионов
    ВАЗ 2112 и Peugeot вступили в «битву» в смоленской Серебрянке
    22:03:03 18-02-2018
    Иномарка Peugeot и автомобиль ВАЗ 2112 столкнулись в Серебрянке областного центра 18 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Смолянин, покупая в сети Интернет подарочные карты супермаркета, лишился денег
    21:13:39 18-02-2018
    Смоленская полиция проводит расследование по факту дистанционной аферы, совершенной в отношении местного жителя, решившего совершить покупку в сети Интернет, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    На площади Победы в Смоленске автомобиль врезался в людей
    15:37:35 17-02-2018
    Иномарка влетела в толпу людей на площади Победы в областном центре 16 февраля, к счастью, никто не пострадал.
    В Починке горел жилой дом
    10:37:17 17-02-2018
    Жилой дом с деревянной пристройкой загорелся 16 февраля на улице Льва Толстого в Починке, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    В Смоленском регионе приведут в порядок около 50 километров железнодорожного пути
    17:09:23 16-02-2018
    Около 50 километров пути собираются в 2018 года отремонтировать в Смоленской области железнодорожники, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    Дело о смертельном ДТП в Смоленском районе передали в суд
    16:50:38 16-02-2018
    Двое мужчин-пешеходов погибли в результате наезда иномарки BMW 530 d на трассе «Москва-Минск» 25 ноября 2017 года; по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, документ уже направлен в суд, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Лента новостей
    Вчера, 16:10
    В Навлинском районе дом сгорел вместе с сараем
    Вчера, 15:32
    19 февраля в Брянске простятся с Валентином Динабургским
    Вчера, 12:13
    Брянский лыжник завоевал серебро Олимпиады в Пхенчхане
    Вчера, 10:23
    На Московском проспекте в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 10:18
    В Брянске мужчина выбросился из окна на четвертом этаже
    Вчера, 10:07
    Брянец лишился машины в День всех влюбленных
    Вчера, 09:56
    Брянцы обсуждают «голого» американца
    Вчера, 09:44
    На 96-м году умер Валентин Динабургский
    Вчера, 09:39
    В Климовский район прибыли на работу 18 молодых врачей
    17-02-2018, 15:23
    Жителя Новозыбкова подозревают в применении насилия в отношении полицейского
    17-02-2018, 08:18
    Президенту РФ показали спорткомплекс в Суземке
    16-02-2018, 17:13
    Суд лишил водительского удостоверения наркомана из Жирятинского района
    16-02-2018, 16:00
    В Брянске закроют проезд по 2-му Советскому переулку
    16-02-2018, 14:59
    Водителя брянского троллейбуса оштрафовали по видео из интернета
    16-02-2018, 13:27
    В Брянске наградили лауреатов фестиваля солдатской песни
    16-02-2018, 12:19
    Экс-сотрудницу микрофинансовой организации в Брянске обвинили в мошенничестве
    16-02-2018, 11:40
    Жителя Дятьковского района подозревают в интимной связи со школьницей
    16-02-2018, 10:37
    Двое жителей Калужской области, подозреваемые в сбыте наркотиков, задержаны в Брянске
    16-02-2018, 09:52
    Список брянских скверов для голосования за благоустройство пополнили 4 площадки
    16-02-2018, 09:18
    На закупку новых автобусов в Брянске выделено более 544 млн рублей
    16-02-2018, 08:15
    В деревне Лутна Клетнянского района спасатели тушили сарай
    16-02-2018, 08:00
    В Брянске злоумышленница «обчистила» приютившую ее знакомую
    15-02-2018, 17:15
    70-летняя брянчанка погибла в пожаре на улице Ново-Советской
    15-02-2018, 16:15
    Брянские троллейбусы оборудуют системой ГЛОНАСС
    15-02-2018, 15:31
    Александр Горбачев назначен на должность главного тренера брянского ФК «Динамо»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    15-02-2018, 14:25
    АПХ «Мираторг» и Брянская область  заключили инвестсоглашение по развитию кожевенного проекта на 3,4 млрд рублей
    14-02-2018, 13:32
    Не знаешь, как провести 14 февраля и куда отправиться? Оставайся дома!
    13-02-2018, 13:55
    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры
    13-02-2018, 10:03
    АПХ «Мираторг» планирует увеличить приплод абердин-ангусов в рамках межрегионального проекта КРС в 2018 году до 177 тысяч телят
    12-02-2018, 19:40
    "МегаФон" объявил акцию к 23 февраля и 8 марта и предлагает жителям Брянска два смартфона Xiaomi по цене одного
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Брянске мужчина выбросился из окна на четвертом этаже
    Новости Общество
    В Брянске наградили лауреатов фестиваля солдатской песни
    Новости Происшествия
    Жителя Дятьковского района подозревают в интимной связи со школьницей
    Новости Общество
    Брянцы обсуждают «голого» американца
    Новости Происшествия
    Экс-сотрудницу микрофинансовой организации в Брянске обвинили в мошенничестве
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ

    «Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).

    МРСК новости
    Брянскэнерго в 2017 году провели более 600 занятий по электробезопасности для детей и подростков
    В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году. Энергетики занимаются ею системно, в активном сотрудничестве с региональными и местными властями и профильными ведомствами.
    РЖД новости
    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры

    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктурыНа некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.