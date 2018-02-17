В Брянске женщина пригрозила сжечь машину из огнемета из-за ревущей сигнализации

Из-за нарушения тишины жительница Брянска пригрозила автомобилисту решительными действиями.

«1.48 ночи. Ромашина, 32 / Красноармейская, 41. Вот уж 8-й час на исходе как работает сигнализация в машине. Водитель, если ты это читаешь, next time я спалю твой хлам из огнемета!» – излила гнев в соцсетях местная жительница, находившаяся в квартире «в адски болезненном состоянии», с маленьким ребенком.

Она также рассказала, что до ГИБДД дозвониться не смогла. В полиции вызов приняли – но приняли ли меры, неизвестно.

Конфликт разрешился под утро сам собой. «Машина издавала истошные звуки до 4 часов утра, пока в итоге у нее не сел аккумулятор», – рассказала автор жалобы.

По ее словам, целью поста в соцсетях было «не навредить чужому имуществу, а как-то донести до владельца» информацию.