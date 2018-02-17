На пешеходном мосту Брянск II устанавливают перила

В Брянске продолжается строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский.

Мост обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров над железнодорожными путями, сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

К настоящему времени железнодорожники оборудовали временный сход с нового моста со стороны улицы Белорусской, переустроили наружное освещение и смонтировали все пролетные строения.

Также построен лестничный сход, выходящий на улицу 1-я Аллея, произведена заливка фундамента и стоек для башенного схода № 3, демонтированы два схода старого моста.

Сейчас рабочие устанавливают перила на пролетных строениях надземного перехода.