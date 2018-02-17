На пешеходном мосту Брянск II устанавливают перила
В Брянске продолжается строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский.
Мост обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров над железнодорожными путями, сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».
К настоящему времени железнодорожники оборудовали временный сход с нового моста со стороны улицы Белорусской, переустроили наружное освещение и смонтировали все пролетные строения.
Также построен лестничный сход, выходящий на улицу 1-я Аллея, произведена заливка фундамента и стоек для башенного схода № 3, демонтированы два схода старого моста.
Сейчас рабочие устанавливают перила на пролетных строениях надземного перехода.
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На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями.
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