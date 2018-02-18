Из-за нечищеных тротуаров брянец требует отставки городских властей

«Пошли вон со своих мест», – обратился к властям Брянска горожанин Виталий Тисленко.

Гневное обращение к чиновникам он опубликовал в соцсетях. По его словам, «с каждым годом становится все хуже».

«Дорожные организации бездействуют. На улицах в снегопад убирают, и то частично, а то и вовсе только посыпают, проезжие части главных улиц города (водителям говорить не нужно какие, они и так их знают). Пешеходов для законотворцев не существует. На фото один из пешеходных переходов напротив дома 57 по проспекту Ленина. С трудом можно пройти пешком. Брусвер из грязного снега. А про то, чтобы перейти с коляской, можно даже и не думать. На противоположной стороне не то что пешеходу, автомобилю сложно проехать, настолько все в снегу. А с улицы Горького до Дуки пешеходам нужно выдавать снегоступы для нормального передвижения. К тому же дамба – это уже полоса препятствий, т. к. нужно подгадывать момент,чтобы пробежать по тротуару мимо лужи, которая накопилась на проезжей части (такая ситуация с обоих сторон дамбы), чтобы тебя не окатили водой проезжающие автомобили», – возмущается Виталий Тисленко.

«И такой бардак», убежден он, «во всем городе и его окрестностях», а во дворах «еще хуже, чем на дорогах».

«Законотворцы Брянска, не можете обеспечить порядок в городе – пошли вон со своих мест. Мы найдем для вас достойную замену… Такие слуги народа народу не нужны», – заключил он.

Пост собрал множество комментариев. «Вы здание городского комитета по ЖКХ (на минуточку) видели? Во дворе гостиницы «Десна»? Метровые сосульки, вокруг грязная каша. Вокруг себя убрать не могут. Какие тротуары и дворы?», «Да денег нет. Снег все выходные шел! Даже субботник не поможет. На лопаты денег не хватит», – пишут горожане.







