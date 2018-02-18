Из-за нечищеных тротуаров брянец требует отставки городских властей
«Пошли вон со своих мест», – обратился к властям Брянска горожанин Виталий Тисленко.
Гневное обращение к чиновникам он опубликовал в соцсетях. По его словам, «с каждым годом становится все хуже».
«Дорожные организации бездействуют. На улицах в снегопад убирают, и то частично, а то и вовсе только посыпают, проезжие части главных улиц города (водителям говорить не нужно какие, они и так их знают). Пешеходов для законотворцев не существует. На фото один из пешеходных переходов напротив дома 57 по проспекту Ленина. С трудом можно пройти пешком. Брусвер из грязного снега. А про то, чтобы перейти с коляской, можно даже и не думать. На противоположной стороне не то что пешеходу, автомобилю сложно проехать, настолько все в снегу. А с улицы Горького до Дуки пешеходам нужно выдавать снегоступы для нормального передвижения. К тому же дамба – это уже полоса препятствий, т. к. нужно подгадывать момент,чтобы пробежать по тротуару мимо лужи, которая накопилась на проезжей части (такая ситуация с обоих сторон дамбы), чтобы тебя не окатили водой проезжающие автомобили», – возмущается Виталий Тисленко.
«И такой бардак», убежден он, «во всем городе и его окрестностях», а во дворах «еще хуже, чем на дорогах».
«Законотворцы Брянска, не можете обеспечить порядок в городе – пошли вон со своих мест. Мы найдем для вас достойную замену… Такие слуги народа народу не нужны», – заключил он.
Пост собрал множество комментариев. «Вы здание городского комитета по ЖКХ (на минуточку) видели? Во дворе гостиницы «Десна»? Метровые сосульки, вокруг грязная каша. Вокруг себя убрать не могут. Какие тротуары и дворы?», «Да денег нет. Снег все выходные шел! Даже субботник не поможет. На лопаты денег не хватит», – пишут горожане.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход пассажиров и горожан над железнодорожными путями.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.