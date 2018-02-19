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Брянец наказал пиццерию, приславшую ему СМС с рекламой

Опубликовано Вчера, 19:00

Брянскую пиццерию наказали за рекламное сообщение.

В Брянское УФАС пожаловался один из абонентов – на его телефон пришло сообщение о возможности покупки роллов со скидкой при приобретении любой пиццы.

УФАС установило длинную цепочку лиц, участвующих в рассылке СМС. При этом ни одно из них не позаботилось о получении согласия абонента на рекламную рассылку.

Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей. Компании выдали четыре предписания об устранении нарушений. Также возбуждено административное дело.

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