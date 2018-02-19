Брянец наказал пиццерию, приславшую ему СМС с рекламой
Брянскую пиццерию наказали за рекламное сообщение.
В Брянское УФАС пожаловался один из абонентов – на его телефон пришло сообщение о возможности покупки роллов со скидкой при приобретении любой пиццы.
УФАС установило длинную цепочку лиц, участвующих в рассылке СМС. При этом ни одно из них не позаботилось о получении согласия абонента на рекламную рассылку.
Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей. Компании выдали четыре предписания об устранении нарушений. Также возбуждено административное дело.
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