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В Брянске два Дон Кихота вытолкали машину девушки из сугроба

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Брянске попавшую в беду автомобилистку выручили случайные прохожие.

Как рассказала девушка в соцсетях, 19 февраля ее машина застряла в снегу у стоматологической поликлиники. Самостоятельно выехать водитель не смогла.

«Но мне очень повезло, мимо проходили два парня и вытолкали машину! За что я им безумно благодарна! Парни, спасибо вам за то, что вы пришли мне на помощь! С наступающим 23 февраля!» – обратилась она к безымянным спасителям.

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