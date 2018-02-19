В Брянске водителя по фото оштрафовали за стоянку на тротуаре
В Брянске очередной водитель стал «жертвой» гаджетов.
18 февраля «ВАЗ-21099», припаркованный на тротуаре у дома № 67 по улице Фокина в Советском районе, сфотографировали прохожие. Фото попало в Интернет.
Как сообщили в городском ОГИБДД, водителя привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 1 тысячу рублей.
Напомним, административная ответственность также грозит водителю «Лады Ларгус», проехавшему на красный сигнал светофора. Видео с нарушением ПДД в соцсетях также выложил один из очевидцев.
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