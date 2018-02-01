В Брянске медики подвергли трехлетнего мальчика «стрессу и насилию» при ректороманоскопии
В Брянске трехлетний ребенок испытал психологический стресс во время проведения медицинской процедуры.
Об этом мать мальчика Ирина рассказала на сайте департамента здравоохранения Брянской области.
По ее словам, ее сыну «делали ректороманоскопию без наркоза с биопсией, ребенок кричал очень сильно, а так как его держали медперсонал, остались синяки на шее и спине».
Сейчас ребенку необходимо пройти очередную процедуру.
«Имеют ли право врачи детской областной больницы делать ФГС с биопсией без наркоза? – интересуется мать у руководства Брянской областной детской больницы. – Очень жалко ребенка, ему еще три года, а он подвергается такому психологическому стрессу и, так сказать, физическому насилию».
Главврач больницы Виктор Алекса сообщил, что «вопрос о проведении ФГС под общим обезболиванием (наркоз) с биопсией слизистой тонкой кишки решается в каждом конкретном случае индивидуально».
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