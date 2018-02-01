Чернов рассказал о «примазывании» брянских властей к славе Большунова

«Хватит уже убеждать себя, что олимпийский призер лыжник Большунов – наш, брянский... Тюменский он, и точка!» – заявил брянский журналист Александр Чернов.

Как написал Чернов на своей странице в соцсетях, «брянский губернатор Богомаз продолжает бесстыдно гордиться «сдернувшим» в Тюмень призером Олимпиады».

Александр Большунов, который, напомним, завоевал третьею олимпийскую медаль, родился в Севском районе.

«Переехать в Тюменскую область Большунова, рассказал он после того, как завоевал свое первое олимпийское серебро, заставило отношение Брянской области. Не было условий и перспектив продолжать совершенствоваться. Надо было «дергать», – пишет Чернов. – Однако околоспортивные брянские власти и, видимо, губернатор Александр Богомаз тоже настойчиво умалчивают этот постыдный для себя и всего Брянского региона, для нас с вами – брянцев – факт».

Он также заявил о том, что «сейчас брянские власти старательно «примазываются» к славе Большунова: кроме стандартных поздравительных телеграмм от губернатора Богомаза в ход идет также самый бесстыжий и отвязный пиар».

«Знавшие Большунова до Олимпиады люди рассказали мне, что у него даже лыж нормальных не было. Профессиональных в смысле. Хотя бы самых дешевых, цена на которые начиналась тогда от 30 тысяч рублей. Кроме того, большой чиновник от брянского спорта, говорят, грозил Александру, что в случае его отъезда он будет назван «предателем», что серьезно осложнит ему жизнь на новом месте. Теперь тот чиновник, к слову, в первых рядах, кто «гордится» победами Большунова, – рассказал Чернов. – Между тем СМИ Тюменской области по праву гордятся Александром Большуновым, вполне справедливо называя его «воспитанником тюменской школы» и «лыжником из Тюмени». Тюменский губернатор Владимир Якушев тоже, к слову, шлет в связи с победами Большунову поздравительные телеграммы. Но его этим по крайней мере не попрекнешь».