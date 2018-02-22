В ночь на субботу в Брянской области похолодает до -28 градусов

Жительница Смоленска пожаловалась на водителя иномарки, который наехал на ее собаку, об этом сообщила группа «Черный список» в соцсети 22 февраля.

Лейтенант полиции, инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Смоленску Александр Сивенков спас местного жителя, получившего ножевое ранение от собутыльника.

Колонка на улице Покровского в Смоленске, из которой добыть воду – целая проблема, попала в «черный» список, об этом сообщила одноименная группа в соцсети 22 февраля.

Квартира, расположенная в жилом доме, загорелась в Сафонове 22 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Десятерых зубров собираются выпустить в дикую природу сотрудники «Смоленского Поозерья», чтобы потом воссоединить их с первым стадом, которое ранее было выпущено на волю, об этом сообщила пресс-служба национального заповедника.

Два человека сгорели заживо во время пожара, случившегося в двухквартирном доме на улице Кловской 23 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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Напомним, аномально холодная погода в Брянской области продержится до 27 февраля.

Температура воздуха ночью опустится до-23…-18 ºC, в низких местах – до -28 ºC. На западе области при значительной облачности похолодает до -12 ºC. Днем потеплеет до -14…-9 ºC.

Ветер восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 24 февраля в Брянской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег.

В ночь на субботу, 24 февраля, брянцам обещают сильный мороз.

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