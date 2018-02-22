В ночь на субботу в Брянской области похолодает до -28 градусов
В ночь на субботу, 24 февраля, брянцам обещают сильный мороз.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, 24 февраля в Брянской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег.
Ветер восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до-23…-18 ºC, в низких местах – до -28 ºC. На западе области при значительной облачности похолодает до -12 ºC. Днем потеплеет до -14…-9 ºC.
Напомним, аномально холодная погода в Брянской области продержится до 27 февраля.
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