Брянск превратился в город гигантских сосулек
Жители Брянска рискуют всякий раз, выходя из дома.
С крыш и балконов домов во всех районах свисают гигантские сосульки. В отдельных случаях их длина достигает двух метров.
Фото «сосулек-убийц» горожане обсуждают в соцсетях. По их словам, «лучшие сосульки-убийцы в городе» находятся на территории 1-й больницы в Бежице. Брянцы устраивают интернет-«состязания» «Над чьи домом длиннее».
Аналогичная ситуация сложилась и в районах Брянской области.
Пока коммунальщики игнорируют свисающие над тротуарами сосульки, частные компании предлагают свои услуги по расистке крыш и балконов – за деньги жильцов.
Напомним, в январе с крыши дома по улице Киевской в Брянске глыбы льда посыпались на ребенка. В адрес директора управляющей компании прокуратура внесла представление.
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