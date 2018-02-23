Брянск превратился в город гигантских сосулек

Жители Брянска рискуют всякий раз, выходя из дома.

С крыш и балконов домов во всех районах свисают гигантские сосульки. В отдельных случаях их длина достигает двух метров.

Фото «сосулек-убийц» горожане обсуждают в соцсетях. По их словам, «лучшие сосульки-убийцы в городе» находятся на территории 1-й больницы в Бежице. Брянцы устраивают интернет-«состязания» «Над чьи домом длиннее».

Аналогичная ситуация сложилась и в районах Брянской области.

Пока коммунальщики игнорируют свисающие над тротуарами сосульки, частные компании предлагают свои услуги по расистке крыш и балконов – за деньги жильцов.

Напомним, в январе с крыши дома по улице Киевской в Брянске глыбы льда посыпались на ребенка. В адрес директора управляющей компании прокуратура внесла представление.









