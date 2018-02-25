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Брянцы смогут ежедневно летать в Москву

Опубликовано Вчера, 19:00

Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов Брянск – Москва.

Как сообщает группа Международного аэропорта «Брянск», с 23 апреля вылеты в столицу станут ежедневными.

До 18 марта в расписании все дни, кроме среды и воскресенья, с 19 по 25 марта – кроме понедельника и среды, с 26 марта по 1 апреля – кроме пятницы и воскресенья, со 2 по 15 апреля – кроме вторника и воскресенья, с 16 по 22 апреля – кроме воскресенья.

По данным группы Международного аэропорта «Брянск», введение ежедневных рейсов связано с переходом на летнее расписание.

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