Брянцы смогут ежедневно летать в Москву

Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов Брянск – Москва.

Как сообщает группа Международного аэропорта «Брянск», с 23 апреля вылеты в столицу станут ежедневными.

До 18 марта в расписании все дни, кроме среды и воскресенья, с 19 по 25 марта – кроме понедельника и среды, с 26 марта по 1 апреля – кроме пятницы и воскресенья, со 2 по 15 апреля – кроме вторника и воскресенья, с 16 по 22 апреля – кроме воскресенья.

По данным группы Международного аэропорта «Брянск», введение ежедневных рейсов связано с переходом на летнее расписание.