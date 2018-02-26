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Брянцам предложили покупать дрова для отопления домов

Опубликовано Вчера, 18:20

Брянцы, отапливающие дома дровами, могут купить их в областном лесничестве.

Как сообщает администрация Фокинского района, согласно приказу регионального управления лесами Брянской области, для приобретения дров необходимо обращаться в ГКУ Брянской области «Брянское лесничество» по улице Красный Маяк, 3 (телефон 26-05-47).

При себе необходимо иметь паспорт, справку о наличии печного отопления, выданную районной администрацией, а также свидетельство о праве собственности на домовладение.

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