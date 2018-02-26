Стройфирма завлекала брянцев, умалчивая о стоимости ипотеки

В Брянске строительная компания завлекала покупателей низкими процентами по ипотеке, умалчивая о дополнительных расходах.

Как сообщили в Брянском УФАС, «застройщики, рекламируя себя, забывают о соблюдении требований ФЗ «О рекламе».

Так, одна из строительных организаций, широко рекламирующая свою деятельность, выпустила рекламу с информацией о привлекательных ставках на ипотеку при покупке квартиры, умолчав при этом о других условиях кредитования, которые увеличивают стоимость кредита, и условиях, при которых предоставлялась льготная ставка.

Помимо этого, название жилого комплекса, упомянутого в рекламе, не соответствовало названию объекта, указанного в проектной декларации.

Рекламодателю предписано убрать незаконную рекламу.