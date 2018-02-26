Брянцев просят одеваться теплее в метель
В региональном ГУ МЧС брянцев призвали соблюдать осторожность во время мороза и метели.
Напомним, из-за непогоды в Брянской области объявили оперативное предупреждение.
«За последние дни жители нашего региона в полной мере ощутили на себе дыхание зимы, – сообщает Брянское МЧС. – Для обывателей, привыкших к оттепелям и несвойственным для зимы высоким температурам, морозы – серьезное испытание, а значит, очень важно знать, как уберечься от обморожения».
Брянцев просят одеваться теплее и держать в тепле ноги, избегать контактов кожи с металлом, не выходить на улицу при плохом самочувствии или в состоянии опьянения.
Обратиться за помощью можно в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области можно по телефону 01, с мобильного – 101. Телефон доверия 8 (4832) 59-90-00.
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