Брянцев просят одеваться теплее в метель

В региональном ГУ МЧС брянцев призвали соблюдать осторожность во время мороза и метели.

Напомним, из-за непогоды в Брянской области объявили оперативное предупреждение.

«За последние дни жители нашего региона в полной мере ощутили на себе дыхание зимы, – сообщает Брянское МЧС. – Для обывателей, привыкших к оттепелям и несвойственным для зимы высоким температурам, морозы – серьезное испытание, а значит, очень важно знать, как уберечься от обморожения».

Брянцев просят одеваться теплее и держать в тепле ноги, избегать контактов кожи с металлом, не выходить на улицу при плохом самочувствии или в состоянии опьянения.

Обратиться за помощью можно в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области можно по телефону 01, с мобильного – 101. Телефон доверия 8 (4832) 59-90-00.