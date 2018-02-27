В Брянске конкурс «Автоледи» провели среди школьниц
В Брянске школьницы сразились за право стать «Автоледи».
Как сообщили в городском ОГИБДД, конкурс «Автоледи» прошел 27 февраля, в преддверии 8 Марта и 45-летия создания отрядов ЮИД в Брянске. Он проводился среди команд детских клубов Советского района.
Девочки-школьницы выполняли различные задания: отвечали на вопросы викторины, распутывали «дорожные ловушки», и участвовали в творческом конкурсе.
Победителям вручили почетные грамоты и ценные подарки, остальные команды получили дипломы участника конкурса.
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