В Брянске конкурс «Автоледи» провели среди школьниц

В Брянске школьницы сразились за право стать «Автоледи».

Как сообщили в городском ОГИБДД, конкурс «Автоледи» прошел 27 февраля, в преддверии 8 Марта и 45-летия создания отрядов ЮИД в Брянске. Он проводился среди команд детских клубов Советского района.

Девочки-школьницы выполняли различные задания: отвечали на вопросы викторины, распутывали «дорожные ловушки», и участвовали в творческом конкурсе.

Победителям вручили почетные грамоты и ценные подарки, остальные команды получили дипломы участника конкурса.



