Синоптики обещают теплый март в Брянской области

Март в Брянской области прогнозируют немного теплее, чем обычно.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу Гидрометцентра России, в марте в Брянской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,2 градуса выше нормы при норме 2,2 градуса мороза. Количество осадков составит 90% от средних многолетних значений (норма 36 миллиметров).

Самый теплый март в Брянске за последние 70 лет наблюдений отмечался в 2007 году со среднемесячной температурой 4,4 градуса тепла. Самым холодным был март 1952 года – 11,6 градуса мороза.