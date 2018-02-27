Синоптики обещают теплый март в Брянской области
Март в Брянской области прогнозируют немного теплее, чем обычно.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу Гидрометцентра России, в марте в Брянской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,2 градуса выше нормы при норме 2,2 градуса мороза. Количество осадков составит 90% от средних многолетних значений (норма 36 миллиметров).
Самый теплый март в Брянске за последние 70 лет наблюдений отмечался в 2007 году со среднемесячной температурой 4,4 градуса тепла. Самым холодным был март 1952 года – 11,6 градуса мороза.
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